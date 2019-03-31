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31.03.2019, 16:51

В Днепре на девяти избирательных участках ищут взрывчатку

В Днепре на девяти избирательных участках ищут взрывчатку - Фото
Фото: flickr Нацполиции

Пока закончили проверку трех участков - опасных предметов не обнаружили, говорят в полиции

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Полиция проверяет сообщение о заминировании девяти избирательных участков в Днепре. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Первые сообщения о заминировании поступили в полицию в 14:30.

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По состоянию на 16:00 проверено три участка. Опасных предметов не обнаружено.

Для проверку других участков, о минировании которых поступили сообщения, направились сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. Сейчас идет проверка помещений и прилегающей территории.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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В Украине 31 марта проходят выборы президента. Избирательные участки начали работу в 8:00, закроются в 20:00. В избирательных бюллетенях - фамилии 39 кандидатов.

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Теги: выборы-2019, днепр, минирование
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