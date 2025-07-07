В Днепропетровской области перевернулся автобус – один человек погиб, еще 17 пострадали

Авария произошла 7 июля на автодороге в Петриковском районе

Фото: t.me/gunpvdp

7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии один пассажир погиб, еще 17 пострадали, сообщает полиция.

Водитель автобуса "Van Hool" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека и телесные повреждения.