В Днепропетровской области перевернулся автобус – один человек погиб, еще 17 пострадали
7 июля около 5:00 на автодороге в Петриковском районе Днепропетровской области перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии один пассажир погиб, еще 17 пострадали, сообщает полиция.
Водитель автобуса "Van Hool" не справился с управлением, в результате чего транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.
Пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего смерть человека и телесные повреждения.
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