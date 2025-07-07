На Дніпропетровщині перекинувся пасажирський автобус – загинула людина, ще 17 постраждали

Аварія сталася 7 липня на автодорозі в Петриківському районі

Фото: t.me/gunpvdp

7 липня, близько 05:00, на автодорозі в Петриківському районі Дніпропетровської області перекинувся пасажирський автобус. Унаслідок аварії один пасажир загинув, ще 17 постраждали, повідомляє поліція.

Водій автобуса Van Hool не впорався з керуванням, внаслідок чого транспортний засіб виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Постраждалих було госпіталізовано до медичних закладів для надання необхідної допомоги.

Слідчі відкрили кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини та тілесні ушкодження.