В Донецкой области расширят зону "длинного" комендантского часа
В Донецкой области с 6 октября будет расширена зона "длинного" комендантского часа в населенных пунктах в 10-километровой зоне от фронта. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.
Комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской общин.
Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской общины, в Малиновке и Тихоновке Николаевской общины, а также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольского общества.
Филашкин отметил, что все эти территории находятся под постоянными обстрелами.
Распоряжение подписано в ответ на письма ОСУВ "Днепр" и группировки войск "Восток".
- 13 августа и 14 августа в Донецкой области расширяли зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом. (Перечень населенных пунктов читайте – здесь и здесь).
Комментарии (0)