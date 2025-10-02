В Донецкой области расширят зону "длинного" комендантского часа

Комендантский час расширят в населенных пунктах, которые находятся в 10-километровой зоне от фронта

В Донецкой области с 6 октября будет расширена зона "длинного" комендантского часа в населенных пунктах в 10-километровой зоне от фронта. Об этом сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

Комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00 во всех населенных пунктах Северской, Соледарской, Торецкой, Лиманской, Дружковской, Ильиновской, Константиновской, Покровской, Гродовской, Мирноградской, Удачненской и Шаховской общин.

Кроме того, эти правила будут действовать в Звановке, Переездном и Кузьминовке Звановской общины, в Малиновке и Тихоновке Николаевской общины, а также в Доброполье, Белицком, Водянском, Светлом, Новом Донбассе, Черниговке, Шевченко и Анновке Добропольского общества.

Филашкин отметил, что все эти территории находятся под постоянными обстрелами.

Распоряжение подписано в ответ на письма ОСУВ "Днепр" и группировки войск "Восток".