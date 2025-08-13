В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации, планируют вывезти 1150 детей

По состоянию на середину августа в подконтрольных Украине населенных пунктах Донецкой области проживают 18 000 несовершеннолетних

Эвакуация (Иллюстративное фото: ГСЧС)

В Донецкой области в очередной раз расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми в принудительный способ. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, начинается обязательная эвакуация из города Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской громады и из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Вировка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской громады.

Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всего в этих населенных пунктах сейчас ориентировочно находятся 1150 детей.

Филашкин дал поручение местным властям, руководителям структурных подразделений администрации в координации с правоохранителями как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых проживают эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

В ОВА уточнили, что на территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины, проживают более 18 000 детей. Только за неделю удалось эвакуировать 460 несовершеннолетних.

Больше всего детей сейчас в Краматорской громаде (5400), Славянской громаде (5300) и в городе Дружковка (1600).

В зоне активных боевых действий, охватывающей территорию 18 громад, остаются проживать более 20 000 жителей, из них 82 ребенка.