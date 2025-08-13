У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації, планують вивезти 1150 дітей

Станом на середину серпня у підконтрольних Україні населених пунктах Донецької області проживають 18 000 неповнолітніх

Евакуація (Ілюстративне фото: ДСНС)

У Донецькій області вчергове розширили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, розпочинається обов’язкова евакуація з міста Білозерське, сіл Благодать, Бокове, Веселе Поле, Весна, Мирове, Нововодяне Білозерської громади та з селища Святогорівка, сіл Вікторівка, Вірівка, Копані, Нововікторівка, Новоукраїнка та Степи Добропільської громади.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки й надзвичайних ситуацій. Загалом у цих населених пунктах зараз орієнтовно перебувають 1150 дітей.

Філашкін дав доручення місцевій владі, керівникам структурних підрозділів адміністрації у координації з правоохоронцями якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

В ОВА уточнили, що на території Донецької області, підконтрольній уряду України, проживають понад 18 000 дітей. Лише за тиждень вдалося евакуювати 460 неповнолітніх.

Найбільше дітей зараз у Краматорській громаді (5400), Слов’янській громаді (5300) та у місті Дружківка (1600).

У зоні активних бойових дій, що охоплює територію 18 громад, залишаються проживати понад 20 000 мешканців, з них 82 дитини.