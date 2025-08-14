В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации – там находятся 1879 детей

Сейчас в объявленных для эвакуации населенных пунктах находятся ориентировочно 1879 детей

Эвакуация из Донецкой области (Фото: Вадим Филашкин)

В Донецкой области в очередной раз расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

По его словам, начинается обязательная эвакуация из населенных пунктов Дружковка, Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.

Решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.

Филашкин сообщил, что сейчас в перечисленных населенных пунктах находятся ориентировочно 1879 детей.

"Все структурные подразделения ОГА, правоохранители, местные власти имеют четкий отработанный механизм эвакуации. Призвал их как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания", – написал Филашкин.

В ОВА 13 августа уточнили, что на территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины, проживают более 18 000 детей. Только за неделю удалось эвакуировать 460 несовершеннолетних.

Район, из которого объявлена принудительная эвакуация (Фото: deepstatemap)