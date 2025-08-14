В Донецкой области расширили зону обязательной эвакуации – там находятся 1879 детей
В Донецкой области в очередной раз расширили зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
По его словам, начинается обязательная эвакуация из населенных пунктов Дружковка, Андреевка, Варваровка, Новоандреевка и Роганское Андреевской громады.
Решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области.
Филашкин сообщил, что сейчас в перечисленных населенных пунктах находятся ориентировочно 1879 детей.
"Все структурные подразделения ОГА, правоохранители, местные власти имеют четкий отработанный механизм эвакуации. Призвал их как можно скорее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания", – написал Филашкин.
В ОВА 13 августа уточнили, что на территории Донецкой области, подконтрольной правительству Украины, проживают более 18 000 детей. Только за неделю удалось эвакуировать 460 несовершеннолетних.
- На 1 августа население подконтрольной Украине Донецкой области составляет более 255 000 человек. На начало полномасштабного вторжения в частях региона, свободных от оккупантов, проживали 1,9 млн человек.
- 13 августа в Донецкой области также расширяли зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительно. (Перечень населенных пунктов читайте – здесь).
