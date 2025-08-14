У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації – там перебувають 1879 дітей
У Донецькій області вчергове розширили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
За його словами, розпочинається обов’язкова евакуація з населених пунктів Дружківка, Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.
Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.
Філашкін повідомив, що зараз у перерахованих населених пунктах перебувають орієнтовно 1879 дітей.
"Усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання", – написав Філашкін.
В ОВА 13 серпня уточнили, що на території Донецької області, підконтрольній уряду України, проживають понад 18 000 дітей. Лише за тиждень вдалося евакуювати 460 неповнолітніх.
- На 1 серпня населення підконтрольної Україні Донецької області становить понад 255 000 осіб. На початок повномасштабного вторгнення у частинах регіону, вільних від окупантів, проживали 1,9 млн людей.
- 13 серпня у Донецькій області також розширювали зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб. (Перелік населених пунктів читайте – тут).
