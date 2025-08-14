У Донецькій області розширили зону обов’язкової евакуації – там перебувають 1879 дітей

Наразі в оголошених для евакуації населених пунктах перебувають орієнтовно 1879 дітей

Евакуація з Донецької області (Фото: Вадим Філашкін)

У Донецькій області вчергове розширили зону обов'язкової евакуації родин з дітьми у примусовий спосіб. Про це повідомив глава Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

За його словами, розпочинається обов’язкова евакуація з населених пунктів Дружківка, Андріївка, Варварівка, Новоандріївка та Роганське Андріївської громади.

Рішення ухвалили на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області.

Філашкін повідомив, що зараз у перерахованих населених пунктах перебувають орієнтовно 1879 дітей.

"Усі структурні підрозділи ОДА, правоохоронці, місцева влада мають чіткий відпрацьований механізм евакуації. Закликав їх якомога швидше організувати евакуацію сімей, в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання", – написав Філашкін.

В ОВА 13 серпня уточнили, що на території Донецької області, підконтрольній уряду України, проживають понад 18 000 дітей. Лише за тиждень вдалося евакуювати 460 неповнолітніх.

Район, з якого оголошено примусову евакуацію (Фото: deepstatemap)