На Донеччині розширять зону "довгої" комендантської години

Комендантську годину розширять у населених пунктах, які знаходяться в 10-кілометровій зоні від фронту

Вадим Філашкін (Фото: Донецька ОВА)

У Донецькій області з 6 жовтня буде розширено зону "довгої" комендантської години у населених пунктах у 10-кілометровій зоні від фронту. Про це повідомив голова обласної адміністрації Вадим Філашкін.

Комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.

Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, а також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.

Філашкін зазначив, що усі ці території перебувають під постійними обстрілами.

Розпорядження підписано у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід".