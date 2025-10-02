На Донеччині розширять зону "довгої" комендантської години
У Донецькій області з 6 жовтня буде розширено зону "довгої" комендантської години у населених пунктах у 10-кілометровій зоні від фронту. Про це повідомив голова обласної адміністрації Вадим Філашкін.
Комендантська година діятиме з 15:00 до 11:00 в усіх населених пунктах Сіверської, Соледарської, Торецької, Лиманської, Дружківської, Іллінівської, Костянтинівської, Покровської, Гродівської, Мирноградської, Удачненської та Шахівської громад.
Крім того, ці правила діятимуть у Званівці, Переїзному і Кузьминівці Званівської громади, у Малинівці та Тихонівці Миколаївської громади, а також у Добропіллі, Білицькому, Водянському, Світлому, Новому Донбасі, Чернігівці, Шевченку і Ганнівці Добропільської громади.
Філашкін зазначив, що усі ці території перебувають під постійними обстрілами.
Розпорядження підписано у відповідь на листи ОСУВ "Дніпро" та угруповання військ "Схід".
- 13 серпня та 14 серпня у Донецькій області розширювали зону обов'язкової евакуації родин із дітьми у примусовий спосіб. (Перелік населених пунктів читайте – тут і тут).
