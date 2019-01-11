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11.01.2019, 12:55

В единую церковь перешли около 50 украинских приходов РПЦ

В единую церковь перешли около 50 украинских приходов РПЦ - Фото
Фото: orthodox.vinnica.ua

В Православную церковь Украины на 11 января перешли около 50 приходов Русской православной церкви в Украине

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В Православную церковь Украины по состоянию на сегодня, 11 января, перешли около 50 приходов Русской православной церкви в Украине (РПЦУ). Об этом корреспонденту LIGA.net сообщила пресс-служба ПЦУ.

Ранее митрополит Антоний Махота сообщил у себя в Facebook, что в Хмельницкой области к ПЦУ присоединились сразу шесть общин "филиала РПЦ в Украине", настоятелем которых является протоиерей Виталий Олейник.

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5 января, еще до подписания томоса об автокефалии, сообщалось о 40 приходах, которые перешли в новую единую церковь.

По данным карт Google, больше всего общин РПЦУ перешли в единую поместную Православную церковь Украины в Винницкой области: 16 приходских храмов и один кафедральный собор.

Напомним, 5 января в Константинополе патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии для Православной церкви в Украине, а 6 января рукописную версию документа официально вручили предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию.

7 января в Софии Киевской представили томос об автокефалии ПЦУ и состоялось праздничное богослужение. Затем документ увезли на подпись синоду.

10 января томос вернулся в Украину с подписями всех членов синода Вселенского патриархата.

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Теги: томос, автокефалия, рпц, пцу
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