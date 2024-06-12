В Нидерландах заявили, что ЕС усилит давление на Венгрию из-за блокирования помощи Украине

Министр обороны Нидерландов акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза, чтобы решить эту проблему

Владимир Зеленский и Кайса Оллонгрен (Фото: EPA)

Европейский союз планирует усилить давление на Венгрию до того, как она начнет председательствовать в Совете ЕС, ведь это несправедливо, что одна страна может блокировать то, что хотят все остальные. Об этом в интервью Суспильному заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, комментируя вопросы финансирования помощи Украине.

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Оллонгрен рассказала, что на последней встрече в Европейском совете почти каждая страна говорила о том, что венгерская блокировка Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине – неприемлема.

Она акцентировала – страны обратились к Венгрии, а также к Верховному представителю Евросоюза Жозепу Боррелю, чтобы решить эту проблему.

"Потому что несправедливо, что одна страна может блокировать то, чего хотят все остальные. Мы еще усилим давление на Венгрию, прежде чем она начнет председательствовать в Совете ЕС с 1 июля", – подчеркнула она.

12 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг и премьер Венгрии Виктор Орбан договорились, что Будапешт не будет участвовать в будущих решениях Альянса по Украине, но и не будет блокировать их.

25 мая Financial Times писало, что Венгрия тормозит реализацию инициативы ЕС по использованию доходов от активов РФ для предоставления оружия Украине.

27 мая глава МИД Венгрии заявил, что его страна не поддержит предложенный ЕС 14-й пакет санкций против России – новые ограничения противоречат интересам Будапешта.

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