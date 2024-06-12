В Нідерландах заявили, що ЄС посилить тиск на Угорщину через блокування допомоги Україні

Міністерка оборони Нідерландів акцентувала – країни звернулися до Угорщини, а також до Верховного представника Євросоюзу, щоб розв'язати цю проблему

Володимир Зеленський та Кайса Оллонгрен (Фото: EPA)

Європейський союз планує посилити тиск на Угорщину до того, як вона почне головувати в Раді ЄС, адже це несправедливо, що одна країна може блокувати те, чого хочуть всі інші. Про це в інтерв'ю Суспільному заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен, коментуючи питання фінансування допомоги Україні.

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Оллонгрен розповіла, що на останній зустрічі у Європейській раді майже кожна країна говорила про те, що угорське блокування Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні – неприйнятне.

Вона акцентувала – країни звернулися до Угорщини, а також до Верховного представника Євросоюзу Жозепа Борреля, щоб розв'язати цю проблему.

"Бо несправедливо, що одна країна може блокувати те, чого хочуть всі інші. Ми ще посилимо тиск на Угорщину, перш ніж вона почне головувати в Раді ЄС з 1 липня", – наголосила вона.

12 червня генсек НАТО Єнс Столтенберг та прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися, що Будапешт не братиме участі в майбутніх рішеннях Альянсу щодо України, але й не блокуватиме їх.

25 травня Financial Times писало, що Угорщина гальмує реалізацію ініціативи ЄС щодо використання прибутків від активів РФ для надання зброї Україні.

27 травня глава МЗС Угорщини заявив, що його країна не підтримає запропонований ЄС 14-й пакет санкцій проти Росії – нові обмеження суперечать інтересам Будапешта.

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