В ЕС хотят знать, как РЛС России оказалась на Донбассе и призвали РФ повлиять на боевиков

В Евросоюзе задались вопросом о том, как российская радиолокационная станцию Каста-2Е1 оказалась на территории оккупированных районов Донбасса, так как это вооружение используется именно РФ. Об этом говорится в заявлении Европейского союза, произнесенном на заседании Постоянного совета ОБСЕ, пишет Укринформ.

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Сообщается, что в ЕС с обеспокоенностью восприняли факт появления российского вооружения в районах оккупированных боевиками РФ.

"Это – высокосовременное вооружение, которое используется Российской Федерацией, и вызывает вопрос то, как оно попало в Украину и почему оно находится в неподконтрольных правительству районах Украины", – говорится в заявлении.

Помимо этого, там также призвали Россию повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования, после потерь среди украинских военных.

"Еще раз призываем Российскую Федерацию использовать свое большое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает, чтобы обеспечить соблюдение режима прекращения огня", – отметили в ЕС.

СПРАВКА. Каста-2Е1 используется в различных системах военного и гражданского назначения – ПВО, береговой обороны и пограничного контроля, управления воздушным движением и контроля воздушного пространства в аэродромных зонах. Производилась с 1989 по 2003 год на Муромском заводе радиоизмерительных приборов. Состоит на вооружении армии РФ.

15 февраля миссия ОБСЕ на Донбассе обнаружила на полигоне боевиков РФ в районе оккупированного населенного пункта Бугаевка российскую радиолокационную станцию Каста-2Е1.

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Станислав Стороженко

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