В ЕС надеются, что спецтрибунал для Путина будет до конца года

Еврокомиссар по юстиции говорит, что следующий шаг к его созданию – это вопрос политической воли

Российский диктатор Владимир Путин (Фото: EPA)

Международный трибунал для политического и военного руководства России будет создан до конца 2024 года. Такие надежды выразил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, передает Deutsche Welle.

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"Мы ведем дискуссии об этом трибунале с различными международными áкторами. И теперь рассматриваются два основных варианта: международный трибунал на основе многостороннего соглашения или упрощенное решение – на основе двустороннего соглашения между Украиной и Советом Европы", – рассказал чиновник.

Кроме того, отмечает DW, в Евросоюзе была создана новая система передачи судопроизводства: если в Украине продолжается уголовный процесс, в том числе по преступлению агрессии, то его можно перенести в такой спецтрибунал.

По мнению Рейндерса, создание такого трибунала уже на последнем этапе.

"Следующий шаг – это вопрос политической воли. Сейчас лишь начало года, а к концу года это должно стать возможным", – подытожил еврокомиссар.

25 марта Минюст сообщил, что через неделю стартует технический запуск Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины.

2 апреля Международный реестр объявил о начале приёма заявлений от пострадавших от вооруженной агрессии РФ.

3 апреля глава МИД сообщил, что в Нидерландах представители 44 стран отметили важность полной ответственности России за преступления против Украины – поддержали идею создания для этого специального трибунала.

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