У ЄС сподіваються, що спецтрибунал для Путіна буде до кінця року
Міжнародний спеціальний трибунал для політичного та військового керівництва Росії буде створений до кінця 2024 року. Такі сподівання висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, передає Deutsche Welle.
"Ми ведемо дискусії про цей трибунал з різними міжнародними áкторами. І тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", – розповів посадовець.
Крім того, зауважує DW, у Євросоюзі було створено нову систему передання судочинства: якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.
На думку Рейндерса, створення такого трибуналу вже на останньому етапі.
"Наступний крок – це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", – підсумував єврокомісар.
- 25 березня Мін'юст повідомив, що за тиждень стартує технічний запуск Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.
- 2 квітня Міжнародний реєстр оголосив про початок прийому заяв від постраждалих від збройної агресії РФ.
- 3 квітня голова МЗС повідомив, що у Нідерландах представники 44 країн наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України – підтримали ідею створення для цього спеціального трибуналу.
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