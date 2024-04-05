У ЄС сподіваються, що спецтрибунал для Путіна буде до кінця року

Єврокомісар з юстиції каже, що наступний крок до його створення – це питання політичної волі

Російський диктатор Володимир Путін (Фото: EPA)

Міжнародний спеціальний трибунал для політичного та військового керівництва Росії буде створений до кінця 2024 року. Такі сподівання висловив єврокомісар з юстиції Дідьє Рейндерс, передає Deutsche Welle.

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"Ми ведемо дискусії про цей трибунал з різними міжнародними áкторами. І тепер розглядаються два основні варіанти: міжнародний трибунал на основі багатосторонньої угоди або спрощене рішення – на основі двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи", – розповів посадовець.

Крім того, зауважує DW, у Євросоюзі було створено нову систему передання судочинства: якщо в Україні триває кримінальний процес, зокрема щодо злочину агресії, то його можна перенести до такого спецтрибуналу.

На думку Рейндерса, створення такого трибуналу вже на останньому етапі.

"Наступний крок – це питання політичної волі. Зараз лише початок року, а до кінця року це має стати можливим", – підсумував єврокомісар.

25 березня Мін'юст повідомив, що за тиждень стартує технічний запуск Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України.

2 квітня Міжнародний реєстр оголосив про початок прийому заяв від постраждалих від збройної агресії РФ.

3 квітня голова МЗС повідомив, що у Нідерландах представники 44 країн наголосили на важливості повної відповідальності Росії за злочини проти України – підтримали ідею створення для цього спеціального трибуналу.

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