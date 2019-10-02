Появилась реакция ЕС на согласование формулы Штайнмайера

Майя Косьянчич (Фото - newstime.jp)

В Европейском Союзе позитивно оценили договоренности, которые были достигнуты 1 октября в рамках Трехсторонней контактной группы минского процесса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич.

"Результаты дискуссии в рамках ТКГ, которая прошла вчера в Минске, в том числе, по поводу так называемой формулы Штайнмайера, является шагом, который, как можно надеяться, приведет к дальнейшим усилиям по выполнению минских соглашений всеми сторонами", - заявила Косьянчич.

По ее мнению, ключевым является достижение "долгосрочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"ЕС постоянно поддерживал работу в рамках Нормандской четверки, ТКГ и ОБСЕ в содействии выполнения минских договоренностей. ЕС остается непоколебим в полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - резюмировала Косьянчич.

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