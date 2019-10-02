Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Появилась реакция ЕС на согласование формулы Штайнмайера

Появилась реакция ЕС на согласование формулы Штайнмайера - Фото
Майя Косьянчич (Фото - newstime.jp)
02.10.2019, 13:31

1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина согласовала формулу Штайнмайера

В Европейском Союзе позитивно оценили договоренности, которые были достигнуты 1 октября в рамках Трехсторонней контактной группы минского процесса. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление пресс-секретаря Европейской службы внешних дел Майи Косьянчич

"Результаты дискуссии в рамках ТКГ, которая прошла вчера в Минске, в том числе, по поводу так называемой формулы Штайнмайера, является шагом, который, как можно надеяться, приведет к дальнейшим усилиям по выполнению минских соглашений всеми сторонами", - заявила Косьянчич. 

По ее мнению, ключевым является достижение "долгосрочного мирного решения конфликта на востоке Украины".

"ЕС постоянно поддерживал работу в рамках Нормандской четверки, ТКГ и ОБСЕ в содействии выполнения минских договоренностей. ЕС остается непоколебим в полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", - резюмировала Косьянчич.  

Читайте также: Украина дала согласие на формулу Штайнмайера. Это победа или капитуляция? Разбор

Напишите нам
ЕС формула штайнмайера
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 