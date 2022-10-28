В Еврокомиссии назвали выступление Путина "оруэлловским"

Вчерашнее выступление российского диктатора Владимира Путина воспринимают в Еврокомиссии как "оруэлловское", поскольку в нем правдой называется ложь и наоборот. Об этом сообщает Swissinfo.

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"В речи Путина зло называется "добром", а добро — "злом", правда — "ложью", а ложь — "правдой", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали. Она также охарактеризовала выступление диктатора РФ как "оруэлловское", сделав отсылку на роман Джорджа Оруэлла "1984", в котором пропаганда оперировала лозунгами "мир – это война" и "свобода – это рабство".

Массрали подчеркнула, что факты говорят сами за себя – именно Россия ведет незаконную и ничем не спровоцированную войну против Украины, и именно российские войска несут ответственность за зверства и военные преступления против мирного населения Украины.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что именно Россия нарушила международное право, и что именно действия России угрожают безопасности в Европе и за ее пределами и ставят под угрозу глобальную безопасность.

Массрали также отвергла заявления России, что Украина якобы намерена использовать радиологическую бомбу.

"Факты таковы, что у России есть длинная история необоснованных заявлений для прикрытия ее собственных поступков", – сказала она.

Путин выступал на дискуссионном форуме "Валдай" в Москве 27 октября.

27 октября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал речь диктатора РФ "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что выступление Путина говорит о его намерении уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинского народа.

Сергій Бережний

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