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В Еврокомиссии назвали выступление Путина "оруэлловским"

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2022, 16:33
В Еврокомиссии назвали выступление Путина
Владимир Путин (Фото - EPA)

Вчерашнее выступление российского диктатора Владимира Путина воспринимают в Еврокомиссии как "оруэлловское", поскольку в нем правдой называется ложь и наоборот. Об этом сообщает Swissinfo.  

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"В речи Путина зло называется "добром", а добро — "злом", правда — "ложью", а ложь — "правдой", — сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Набила Массрали. Она также охарактеризовала выступление диктатора РФ как "оруэлловское", сделав отсылку на роман Джорджа Оруэлла "1984", в котором пропаганда оперировала лозунгами "мир – это война" и "свобода – это рабство".

Массрали подчеркнула, что факты говорят сами за себя – именно Россия ведет незаконную и ничем не спровоцированную войну против Украины, и именно российские войска несут ответственность за зверства и военные преступления против мирного населения Украины.

Пресс-секретарь Еврокомиссии напомнила, что именно Россия нарушила международное право, и что именно действия России угрожают безопасности в Европе и за ее пределами и ставят под угрозу глобальную безопасность.

Массрали также отвергла заявления России, что Украина якобы намерена использовать радиологическую бомбу.

"Факты таковы, что у России есть длинная история необоснованных заявлений для прикрытия ее собственных поступков", – сказала она.

Путин выступал на дискуссионном форуме "Валдай" в Москве 27 октября. 

  • 27 октября министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал речь диктатора РФ "почти репетицией" его будущего выступления на заседаниях специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии.
  • В Институте изучения войны (ISW) считают, что выступление Путина говорит о его намерении уничтожить украинское государство и стереть само понятие украинского народа. 

Сергій Бережний
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владимир путин еврокомиссия пропаганда россии
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