В Европарламент от партий Польши идут пропагандисты РФ из Украины

Заседание Европарламента в Страсбурге (фото - Flickr Европарламента)

Впервые по спискам нескольких польских партий на выборах в Европарламент баллотируются четверо выходцев из Украины, которые транслируют российскую пропаганду о войне в Донбассе. Об этом говорится в материале Европейской правды "Друзья Путина, нотариус и феминистка: кто из украинцев Польши баллотируется в Европарламент".

Отмечается, что они имеют гражданство Польши будут баллотироваться от партий, стоящих на "диаметрально противоположных полюсах польской политики. От левой Весны идет на выборы уроженка Донецка Лилия Мошечкова, которая собирала гумпомощь для оккупированных районов Донбасса, называла агрессию РФ "гражданской войной", а со скандальным европарламентарием Янушем Корвином-Микке ездила в аннексированный РФ Крым.

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Также от этой партии баллотируются защитница прав женщин из Луганска Оксана Литвиненко и Лилия Твардош, которая живет в Польше с 1997 года, а со студенческих времен защищает права человека.

В списке праворадикальной Конфедерации оказался пророссийский пропагандист Владимир Осадчий. Он был соавтором украинской части скандального закона о польском Институте нацпамяти, в Украине ее прозвали запретом бандеризма. Поправку отменил Конституционный суд страны. Осадчий так же, как и Мошечкова, сотрудничает с аффилиированными с Кремлем учреждениями и выступает в прокремлевских СМИ.

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