В Европарламенте просят Мишеля отменить председательство Венгрии в Совете Евросоюза
Депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фрейнд направил письмо из 20 000 подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить будущее председательство Венгрии в совете Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.
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"Вместе с 20 000 гражданами, мы, члены Европейского парламента, которые подписались ниже, просим вас официально приостановить председательство Венгрии в Совете, которое должно начаться 1 июля 2024 года", – говорится в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.
Кто именно из евродепутатов подписался под документом – неизвестно.
Там отмечается, что "было бы крайне вредно для репутации ЕС, если бы действующее правительство Венгрии представляло Европу сразу после выборов".
В тексте также говорится о необходимости "прекратить издевательство правительства", которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности.
"Преступному руководству не должно быть позволено представлять ЕС", – заключается в обращении.
- Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.
- 15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.
- Для председательства в Евросоюзе Венгрия избрала лозунг "Make Europe Great Again" – подобный нарративу 45-го президента США Дональда Трампа.
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