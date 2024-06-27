В Европарламенте просят Мишеля отменить председательство Венгрии в Совете Евросоюза

В письме отмечается, что "было бы крайне вредно для репутации ЕС, если бы действующее правительство Венгрии представляло Европу сразу после выборов"

Европарламент (Фото: ЕРА)

Депутат Европарламента от партии Зеленых Даниэль Фрейнд направил письмо из 20 000 подписей главе Евросовета Шарлю Мишелю с требованием приостановить будущее председательство Венгрии в совете Евросоюза. Об этом сообщает The Guardian.

Читайте нас в Telegram: главные новости коротко

"Вместе с 20 000 гражданами, мы, члены Европейского парламента, которые подписались ниже, просим вас официально приостановить председательство Венгрии в Совете, которое должно начаться 1 июля 2024 года", – говорится в письме, которое оказалось в распоряжении журналистов.

Кто именно из евродепутатов подписался под документом – неизвестно.

Там отмечается, что "было бы крайне вредно для репутации ЕС, если бы действующее правительство Венгрии представляло Европу сразу после выборов".

В тексте также говорится о необходимости "прекратить издевательство правительства", которое не поддерживает фундаментальные европейские ценности.

"Преступному руководству не должно быть позволено представлять ЕС", – заключается в обращении.

Венгрия будет председательствовать в Совете Европейского Союза с июля по декабрь 2024 года после Бельгии.

15 марта премьер Венгрии Орбан призвал сторонников Будапешта помочь ему "оккупировать" Брюссель на выборах в Европарламент.

Для председательства в Евросоюзе Венгрия избрала лозунг "Make Europe Great Again" – подобный нарративу 45-го президента США Дональда Трампа.

Читайте также: "Make Europe Great Again". Венгрия выбрала лозунг для председательства в Евросоюзе