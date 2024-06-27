У Європарламенті просять Мішеля скасувати головування Угорщини у Раді Євросоюзу
Депутат Європарламенту від партії Зелених Даніель Фройнд надіслав лист із 20 000 підписів голові Євроради Шарлю Мішелю з вимогою призупинити майбутнє головування Угорщини в раді Євросоюзу. Про це повідомляє The Guardian.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
"Разом із 20 000 громадян ми, члени Європейського парламенту, які підписалися нижче, просимо вас офіційно призупинити головування Угорщини в Раді, яке наразі має розпочатися 1 липня 2024 року", – йдеться у листі, який опинився у розпорядженні журналістів.
Хто саме з євродепутатів підписався під документом – невідомо.
Там наголошується, що "було б украй шкідливо для репутації ЄС, якби чинний уряд Угорщини представляв Європу одразу після виборів".
У тексті також ідеться про необхідність "припинити знущання уряду", який не підтримує фундаментальні європейські цінності.
"Злочинному керівництву не має бути дозволено представляти ЄС", – підсумовується у зверненні.
- Угорщина головуватиме в Раді Європейського Союзу з липня до грудня 2024 року після Бельгії.
- 15 березня прем'єр Угорщини Орбан закликав прихильників Будапешта допомогти йому "окупувати" Брюссель на виборах до Європарламенту.
- Для головування у Євросоюзі Угорщина обрала гасло "Make Europe Great Again" – подібне до наративу 45-го президента США Дональда Трампа.
Читайте також: "Make Europe Great Again". Угорщина обрала лозунг для головування у Євросоюзі