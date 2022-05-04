В Европейских силах НАТО и США меняют командующего: новый кандидат знает русский язык

Президент Соединенных Штатов Джо Байден назначил генерала Кристофера Каволи новым главой Европейского командования силами США, он же возглавит Объединенные силы союзников в Европе. Об этом сообщает Минобороны США и НАТО.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

3 мая министр обороны Ллойд Остин объявил, что Байден выдвинул кандидатуру генерала Каволи для назначения на должность Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе.

"НАТО также согласилась назначить генерала Каволи Верховным главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе", – говорится в сообщении Пентагона.

Генерал Каволи в настоящее время является командующим армией США в Европе и Африке.

Остин добавил, что в дополнение к должности в НАТО генерал Каволи будет назначен командующим Европейским командованием США.

В НАТО сообщили, что Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе.

После завершения национальных процессов утверждения он приступит к выполнению обязанностей в качестве преемника генерала Тода Уолтерса. Как ожидается, это произойдет летом 2022 года.

По информации CNN, Каволи возьмет на себя ответственность за ежедневные действия США по оценке военных действий России в Европе и надзор за поставками оружия США и их союзников в Украину.

Как отмечается, Каволи говорит по-русски и работал директором по России в аппарате председателя Объединенного комитета начальников штабов. Он также участвовал в боевых действиях в западном Афганистане и обладает обширными знаниями о наземных боевых действиях.

Читайте также: Залужный о замене советского вооружения натовским: Быстрее начнем – быстрее закончим

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.