В Евросоюзе снова обсуждают лишение Венгрии права голоса – FT

Обсуждения возобновились после попыток Будапешта частично снять персональные санкции против россиян и беларусов, пишет FT

Будапешт (Фото: depositphotos.com)

После попытки Венгрии частично снять персональные санкции с россиян и беларусов в Европейском Союзе снова обсуждается лишение ее права голоса. Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь на обсуждения неназванных чиновников.

По информации газеты, чиновники, которые обсуждают лишение Венгрии права голоса, полностью осознают политические вызовы и последствия такого шага.

Попытки Венгрии снять санкции с восьми человек ценой еще 2392 "довело терпение других столиц до предела", отмечает FT.

Венгрия хотела снять санкции с российского олигарха Михаила Фридмана и еще семерых человек. 13 марта послы ЕС весь день спорили на эту тему с представителем Венгрии.

Столкнувшись с вероятностью отмены санкций против 2400 россиян и беларусов, другие члены ЕС согласились снять санкции с трех человек, которых предлагала Венгрия.

При этом FT предполагает, что при попытках Венгрии в июле выдвигать условия для продления экономических санкции против РФ, включая те, которые замораживают ее активы в Европе, призывы к решительным действиям против Будапешта могут достичь апогея.

О попытках Венгрии снять санкции с Фридмана написала FT 13 марта.

Европейский редактор Радио Свобода Йозвяк сообщил, что ограничения должны снять с Гульбахор Исмаиловой (сестры российского олигарха Усманова), бизнесмена Кантора, министра спорта РФ Дегтярева и экс-руководителя компании "Еврохим" Рашевского.