В Євросоюзі знову обговорюють позбавлення Угорщини права голосу – FT
Після спроби Угорщини частково зняти персональні санкції з росіян та білорусів в Європейському Союзі знову обговорюється позбавлення її права голосу. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на обговорення неназваних чиновників.
За інформацією газети, чиновники, які обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, повністю усвідомлюють політичні виклики та наслідки такого кроку.
Намагання Угорщини зняти санкції з вісьмох людей ціною ще 2392 "довело терпіння інших столиць до межі", зазначає FT.
Угорщина хотіла зняти санкції з російського олігарха Михайла Фрідмана і ще сімох людей. 13 березня посли ЄС весь день сперечались на цю тему з представником Угорщини.
Зіткнувшись з ймовірністю скасування санкцій проти 2400 росіян та білорусів, інші члени ЄС погодились зняти санкції з трьох людей, яких пропонувала Угорщина.
Водночас FT припускає, що під час спроб Угорщини у липні висувати умови для продовження економічних санкції проти РФ, включно з тими, які заморожують її активи в Європі, заклики до рішучих дій проти Будапешта можуть сягнути апогею.
- Про спроби Угорщини зняти санкції з Фрідмана написала FT 13 березня.
- Натомість європейський редактор Радіо Свобода Йозвяк повідомив, що обмеження мають зняти з Гульбахор Ісмаїлової (сестри російського олігарха Усманова), бізнесмена Кантора, міністра спорту РФ Дегтярьова та екскерівника компанії "Єврохім" Рашевського.