В Євросоюзі знову обговорюють позбавлення Угорщини права голосу – FT

Обговорення відновилися після спроб Будапешта частково зняти персональні санкції проти росіян та білорусів, пише FT

Будапешт (Фото: depositphotos.com)

Після спроби Угорщини частково зняти персональні санкції з росіян та білорусів в Європейському Союзі знову обговорюється позбавлення її права голосу. Про це повідомляє Financial Times, посилаючись на обговорення неназваних чиновників.

Підписуйтесь на корисний легкий контент в Instagram

За інформацією газети, чиновники, які обговорюють позбавлення Угорщини права голосу, повністю усвідомлюють політичні виклики та наслідки такого кроку.

Намагання Угорщини зняти санкції з вісьмох людей ціною ще 2392 "довело терпіння інших столиць до межі", зазначає FT.

Угорщина хотіла зняти санкції з російського олігарха Михайла Фрідмана і ще сімох людей. 13 березня посли ЄС весь день сперечались на цю тему з представником Угорщини.

Зіткнувшись з ймовірністю скасування санкцій проти 2400 росіян та білорусів, інші члени ЄС погодились зняти санкції з трьох людей, яких пропонувала Угорщина.

Водночас FT припускає, що під час спроб Угорщини у липні висувати умови для продовження економічних санкції проти РФ, включно з тими, які заморожують її активи в Європі, заклики до рішучих дій проти Будапешта можуть сягнути апогею.