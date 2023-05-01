В Финляндии могут появиться военные базы США: страны ведут переговоры

Финляндия ведет переговоры с США по оборонному соглашению, согласно которому американские войска смогут использовать финскую землю и базы для обучения, хранения техники и вооружений. Об этом сообщила финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на заместителя начальника политического отдела МИД Финляндии Микаэля Антелла.

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Отмечается, что переговоры прошли на прошлой неделе в Хельсинки. Делегацию Финляндии возглавил Антелл, с американской стороны были представители Пентагона, Госдепартамента и делегация американских военных, дислоцированных в Европе.

По словам заместителя, ведущего переговоры, это соглашение "укрепит возможности сдерживания и обороны Финляндии" благодаря присутствию Соединенных Штатов и возможному предварительному развертыванию оборонных средств.

У Финляндии уже есть ряд соглашений, связанных с сотрудничеством в сфере обороны, но они отличаются от нового документа.

"Соглашение позволяет войскам въезжать в страну, оставаться на месте, предварительно хранить вооружения и возможные инвестиции в инфраструктуру за счет средств, предоставленных Конгрессом США Пентагону", – сказал Антелл.

Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что двустороннее соглашение максимизирует безопасность Финляндии.

"В этом отношении Соединенные Штаты являются важным фактором", – сказал он.

Отмечается, что соглашение не включает ядерное оружие.

4 апреля 2023 года Финляндия официально вступила в НАТО.

17 апреля стало известно, что США перебрасывают военную технику в Финляндию для проведения учений.

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Артем Джеріпа

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