В ГБР прокомментировали дело против Трубы

Роман Труба (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Государственном бюро расследований подтвердили открытие уголовных дел против директора ведомства Романа Трубы и нескольких его подчиненных, а также сообщили, что их на допрос пока не вызывали. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Уточняется, что 29 марта этого года по решению Соломенского райсуда Киева детективы НАБУ внесли в Единый реестр досудебных расследований ведомости о возможном совершении преступлений.

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Кроме Трубы, дела открыты против его первого заместителя, руководителя управления организации досудебных расследований центрального аппарата, первого заместителя директора территориального управления ГБР, начальника следственного отдела в территориальном управлении ГБР.

Ранее сегодня в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что дело расследует СБУ. ПОдозреваемым инкриминируют ст. 111 (госизмена), ч. 3 ст. 109 (насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват госвласти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) и ч. 3 ст. 382 (невыполнение судебного решения) УК.

