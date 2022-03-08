В Генштабе рассказали, как враг пытается запугать местных на временно занятых территориях
Тринадцатые сутки вторжения российских оккупантов в Украину. Враг продолжает наступать, но замедляется. О ситуации на горячих направлениях по состоянию на утро 8 марта рассказали в Генштабе ВСУ.
Северское направление – продолжается оборона Чернигова.
На юге в пригороде Николаева продолжаются бои.
Также ВСУ прикрывают морское побережье.
Воздушные силы ВСУ успешно отражают вражеские ракеты и авианалеты.
Оккупанты деморализованы и все чаще прибегают к мародерству и нарушениям норм Международного гуманитарного права по ведению военных конфликтов.
На временно занятых оккупантами территориях в Харьковской, Сумской, Черниговской и Киевской областях есть факты грабежей, насильственных действий в отношении местных жителей, захват гражданских помещений, использование сельскохозяйственных ангаров для стоянки военной техники, обустройство огневых позиций в густонаселенных районах и объектах граждан.
На территориях Херсонской и Николаевской областей оккупанты используют подразделения психологической борьбы против местных.
"По имеющейся информации создано до 10 тактических групп психологической борьбы с задачами по проведению пропагандистской работы с местным населением", – информирует Генштаб.
На юге и в Крыму оккупанты запугивают население наступлением Вооруженных сил Украины.
Россия готовится выявлять сопротивляющихся, для этого ФСБ создает оперативные группы для работы с населением.
В Госспецсвязи сообщили, что во временно оккупированном Крыму враг действует даже в родительских школьных вайбер-чатах, чтобы они не замечали, не говорили и не протестовали против полномасштабной войны России против Украины. В сущности, им угрожают заключением их детей.
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