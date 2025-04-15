В Германии на 4500 евро оштрафовали мужчину, который обнял Шольца

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Окружной суд Франкфурта оштрафовал 50-летнего мужчину на 4500 евро и запретил ему два с половиной года управлять автомобилем после инцидента с канцлером Олафом Шольцем, который произошел в 2023 году в Международном аэропорту "Франкфурт-на-Майне". Об этом сообщает Die Welt.

Как сообщает издание, в мае 2023 года фигурант дела на своем автомобиле незаконно присоединился к кортежу ехавшего в аэропорт канцлера. Затем он вместе с провожающими пошел к самолету, возле которого внезапно обнял Шольца.

Мужчину сразу задержала федеральная полиция, сопротивления он не оказывал. После составления протокола его отпустили, а затем передали дело в суд.

Во время судебного заседания мужчина, который, как выяснилось, находился под действием наркотиков, раскаялся и пообещал исправляться. Он заявил, что попал в ситуацию случайно и извинился.

Как отмечает издание, в вынесении приговора объятия подсудимого с Шольцем сыграли только второстепенную роль. Хотя они и спровоцировали дискуссии о безопасности канцлера.

Главным фактором стал факт вождения в нетрезвом состоянии. Подсудимого, как установил суд, несколько раз задерживали в состоянии наркотического опьянения за рулем, в том числе до и после инцидента в аэропорту.

Окружной суд Франкфурта приговорил мужчину к штрафу в размере 4500 евро и запретил управление автомобилем на два с половиной года за создание опасности дорожному движению в сочетании с нарушением общественного порядка.

Решение окончательно и обжалованию не подлежит.