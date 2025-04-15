У Німеччині на 4500 євро оштрафували чоловіка, який обійняв Шольца

Інцидент трапився у 2023 році в аеропорту Франкфурта

Олаф Шольц (Фото: EPA)

Окружний суд Франкфурта оштрафував 50-річного чоловіка на 4500 євро та заборонив йому два з половиною роки керувати автомобілем після інциденту з канцлером Олафом Шольцом, що трапився у 2023 році в Міжнародному аеропорту "Франкфурт-на-Майні". Про це повідомляє Die Welt.

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Як повідомляє видання, у травні 2023 року фігурант справи на своєму автомобілі незаконно доєднався до кортежу канцлера, який їхав до аеропорту. Далі він разом із проводжальниками пішов до літака, біля якого раптово обійняв Шольца.

Чоловіка відразу затримала федеральна поліція, опору він не чинив. Після складання протоколу його відпустили, а згодом передали справу до суду.

Під час судового засідання чоловік, який, як з'ясувалося, перебував під дією наркотиків, розкаявся та пообіцяв виправлятися. Він заявив, що потрапив у ситуацію випадково та перепросив.

Як зазначає видання, у винесенні вироку обійми підсудного із Шольцом відіграли лише другорядну роль. Хоча вони й спровокували дискусії про безпеку канцлера.

Головним чинником став факт керування автомобілем у нетверезому стані. Підсудного, як встановив суд, декілька разів затримували у стані наркотичного сп'яніння за кермом, зокрема до та після інциденту в аеропорту.

Окружний суд Франкфурта засудив чоловіка до штрафу у розмірі 4500 євро і заборонив керування автівкою на два з половиною роки за створення небезпеки дорожньому руху в поєднанні з порушенням громадського порядку.

Рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.