В Германии напали на депутата Бундестага Кизеветтера – ярого сторонника помощи Украине

По данным журналистов, нападающим якобы является Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии

Родерих Кизеветтер (Фото: ЕРА / HAYOUNG JEON)

В немецком городе Ален вечером 1 июня напали на депутата Бундестага Родериха Кизеветтера, поддерживающего увеличение военной помощи Украине. Об этом сообщает Schwäbische Post.

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Инцидент произошел утром возле агитационной палатки партии "Христианско-демократический союз". Кизеветтер заявил, что нападающий назвал его "разжигателем войны".

"Я простоял там примерно пять минут, когда он [нападающий] подошел ко мне и закричал, назвав меня "разжигателем войны" <...> После этого он толкнул меня и повалил палатку, под которой мы стояли. Я не знал, кто это был, подумал, что надо снять это, и пошел за ним с мобильным телефоном. Тогда он подбежал ко мне, ударил, а потом еще раз толкнул", – рассказал политик.

По данным журналистов, нападающим якобы является Петер Бауэр, кандидат в депутаты местного совета от другой партии.

В 2022 году Кизеветтер одним из первых выступил за немедленную поддержку Украины и передачу танков Leopard. Сегодня он продолжает продвигать в немецком парламенте проукраинские настроения и поощрять помощь украинцам — в частности, системами противовоздушной обороны.

4 мая 2024 года в Дрездене избили Маттиаса Экке – кандидата от Социал-демократической партии Германии канцлера Олафа Шольца на выборах в Европейский парламент, у него диагностирован перелом лицевых костей.

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