В Германии напали на украинского подростка, он в больнице. МИД: Консульство помогает ему

Подросток был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 10 февраля

Полиция Германии (Иллюстративное фото)

В немецком городе Меттман получил тяжелую травму головы украинский подросток после конфликта с неизвестным мужчиной в ресторане, сообщила немецкая полиция. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что юноше оказывают консульскую помощь.

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В полиции сообщили, что украинский 15-летний подросток получил травму головы после конфликта с неизвестным мужчиной в одном из ресторанов фастфуда города Меттман.

"Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом. Предоставляет пострадавшему консульскую помощь", – прокомментировал это событие представитель МИД.

Отмечается, что подросток был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 10 февраля.

По словам потерпевшего, в ресторане на площади Юбилеумсплац между ним и неизвестным мужчиной возник спор. Этот человек сначала прибегнул к ксенофобским высказываниям, а затем ударил парня по голове каким-то предметом и скрылся с места преступления.

Сейчас полиция разыскивает свидетелей нападения и пытается установить личность преступника, который, по данным правоохранительных органов, может быть польского происхождения.