В Германии напали на украинского подростка, он в больнице. МИД: Консульство помогает ему
В немецком городе Меттман получил тяжелую травму головы украинский подросток после конфликта с неизвестным мужчиной в ресторане, сообщила немецкая полиция. Спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net заявил, что юноше оказывают консульскую помощь.
В полиции сообщили, что украинский 15-летний подросток получил травму головы после конфликта с неизвестным мужчиной в одном из ресторанов фастфуда города Меттман.
"Генеральное консульство в Дюссельдорфе занимается этим делом. Предоставляет пострадавшему консульскую помощь", – прокомментировал это событие представитель МИД.
Отмечается, что подросток был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. По данным правоохранителей, инцидент произошел вечером 10 февраля.
По словам потерпевшего, в ресторане на площади Юбилеумсплац между ним и неизвестным мужчиной возник спор. Этот человек сначала прибегнул к ксенофобским высказываниям, а затем ударил парня по голове каким-то предметом и скрылся с места преступления.
Сейчас полиция разыскивает свидетелей нападения и пытается установить личность преступника, который, по данным правоохранительных органов, может быть польского происхождения.
- 12 февраля Федерация баскетбола Украины заявила, что в Дюссельдорфе убили украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Спикер МИД Николенко сообщал в тот же день, что немецкая полиция задержала нападающего.
- Федерация баскетбола Киева утверждает, что на Ермакова и Козаченко напали с ножами на улице за то, что "они украинцы".
- Украинские спортсмены выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. Ранее Ермаков играл в детских командах "Тейваз" и "5T.EAM-ДЮСШ-12", в составе юношеской сборной Украины (U-16) выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.