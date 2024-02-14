У Німеччині напали на українського підлітка, він у лікарні. МЗС: Консульство надає йому допомогу
У німецькому місті Меттман зазнав важкої травми голови український підліток після конфлікту з невідомим чоловіком у ресторані, повідомила німецька поліція. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі LIGA.net заявив, що хлопцеві надають консульську допомогу.
У поліції повідомили, що український 15-річний хлопець отримав травму голови після конфлікту з невідомим чоловіком в одному з ресторанів фастфуду міста Меттман.
"Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу", – прокоментував цю подію речник МЗС.
Зазначається, що підліток був госпіталізований, його життю нічого не загрожує. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 10 лютого.
За словами потерпілого, у ресторані на площі Юбілеумсплац між ним та невідомим чоловіком виникла суперечка. Цей чоловік спочатку вдався до ксенофобських висловів, а потім вдарив хлопця по голові якимось предметом та зник з місця злочину.
Наразі поліція розшукує свідків нападу та намагається встановити особу злочинця, який, за даними правоохоронних органів, може бути польського походження.
- 12 лютого Федерація баскетболу України заявила, що в Дюссельдорфі вбили українського баскетболіста Володимира Єрмакова. Речник МЗС Ніколенко повідомляв того ж дня, що німецька поліція затримала нападника.
- Федерація баскетболу міста Києва стверджує, що на Єрмакова та Козаченка напали з ножами на вулиці за те, що "вони українці".
- Українські спортсмени виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа. Раніше Єрмаков грав у дитячих командах "Тейваз" і "5T.E.A.M.-ДЮСШ-12", у складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року у Болгарії.