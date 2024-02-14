У Німеччині напали на українського підлітка, він у лікарні. МЗС: Консульство надає йому допомогу

Підліток був госпіталізований, його життю нічого не загрожує. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 10 лютого

Поліція Німеччини (Ілюстративне фото)

У німецькому місті Меттман зазнав важкої травми голови український підліток після конфлікту з невідомим чоловіком у ресторані, повідомила німецька поліція. Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі LIGA.net заявив, що хлопцеві надають консульську допомогу.

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У поліції повідомили, що український 15-річний хлопець отримав травму голови після конфлікту з невідомим чоловіком в одному з ресторанів фастфуду міста Меттман.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі займається цією справою. Надає постраждалому консульську допомогу", – прокоментував цю подію речник МЗС.

Зазначається, що підліток був госпіталізований, його життю нічого не загрожує. За даними правоохоронців, інцидент стався ввечері 10 лютого.

За словами потерпілого, у ресторані на площі Юбілеумсплац між ним та невідомим чоловіком виникла суперечка. Цей чоловік спочатку вдався до ксенофобських висловів, а потім вдарив хлопця по голові якимось предметом та зник з місця злочину.

Наразі поліція розшукує свідків нападу та намагається встановити особу злочинця, який, за даними правоохоронних органів, може бути польського походження.