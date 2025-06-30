В Германии подросток признался в убийстве украинки и ее маленькой дочери
16-летний украинец сдался полиции, признавшись в убийстве 32-летней женщины и ее полуторалетней дочери в Дорстене, Северный Рейн-Вестфалия. Погибшие оказались украинками, проживавшими в Германии. Об этом сообщает Главное управление полиции Реклингхаузена.
Тела женщины и ее дочери были обнаружены утром 29 июня на лесной тропинке. Результаты вскрытия подтвердили, что смерть наступила насильственным путем.
Следственные действия на месте преступления продолжались до вечера. В это время сюда пришел 16-летний украинец, также проживающий в Дорстене, и признался в своей причастности к преступлению. Он был арестован.
Полиция не разглашает возможные мотивы убийства. Также неизвестно, были ли жертва и подозреваемый знакомы. Расследование продолжается.
За несколько дней до этого случая в том же месте было совершено нападение на другую женщину с годовалым ребенком. На данный момент полиция не нашла связи между двумя инцидентами и считает, что в первом случае речь шла о попытке ограбления. Тогда женщина и ребенок не пострадали.
- В бельгийской деревне Хаасроде 6 июня были обнаружены мертвыми две украинки – 46-летняя женщина и ее шестилетняя дочь: сначала им были нанесены ножевые ранения, а затем их тела были сожжены в доме. В убийстве признался 16-летний сын жертвы.