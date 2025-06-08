В Бельгии убили украинку и ее шестилетнюю дочь. В преступлении признался сын жертвы

В бельгийской деревне Хаасроде обнаружили тела украинки Лилии и ее шестилетней дочери Анны. В убийстве признался их родственник

Место происшествия (Фото: VRT NWS)

В бельгийском селе Хаасроде 6 июня обнаружили мертвыми двух украинок – 46-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочь: сначала им были нанесены ножевые ранения, а затем сожжены тела в доме. В убийстве признался 16-летний сын жертвы, передает вещатель VRT.

Утром 6 июня местные жители заметили дым из окна одного из домов в Хаасроде, ранее принадлежавшего местному священнику, а ныне предоставлялся муниципалитетом для проживания украинских беженцев.

Пожарные ликвидировали возгорание и обнаружили внутри тела двух человек – украинки Лилии и ее шестилетней дочери Анны.

Как выяснилось позже, женщина была уже мертва до приезда спасателей. Медики пытались спасти ребенка, но тщетно – он также погиб. На телах обоих были обнаружены многочисленные ножевые ранения.

В совершении преступления признался 16-летний подросток – он нанес смертельные ранения матери и младшей сестре, а затем поджег дом. После этого парень спокойно пошел в школу.

Его мотивы пока остаются неизвестными. 8 июня он должен предстать перед судом.