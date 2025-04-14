Подростка в США подозревают в убийстве родителей и подготовке покушения на Трампа – фото

Никита Касап (Фото: Scripps News Milwaukee)

В Висконсине 17-летнего подростка обвиняют в убийстве родителей. По версии следствия, он сделал это в рамках плана по убийству президента США Дональда Трампа и свержения власти, сообщают CNN и The Washington Post со ссылкой на заявлении ФБР от 13 апреля.

Никите Касапу предъявили девять обвинений: два в убийстве первой степени, два в сокрытии трупов, краже и другие обвинения в связи со смертью его матери Татьяны Касап и отчима Дональда Майера.

Никита Ксап (Фото: Waukesha county sheriff's department)

Сообщается, что тела родителей были найдены 28 февраля в состоянии сильного разложения в доме семьи в Уокеше, пригороде Милуоки. Трупы обнаружили после того, как мать отчима запросила проверку социального обеспечения в доме. Сотрудники школы запросили аналогичную проверку, так как Касап не посещал школу около двух недель.

По версии следствия, подросток застрелил родителей 11 февраля и жил с их телами несколько недель, а после сбежал на внедорожнике отчима. Он прихватил из дома около $14 000, паспорта, телефоны и кошельки родителей, револьвер Magnum и собаку.

Подростка арестовали во время остановки на дороге в Канзасе вскоре после обнаружения тел его родителей.

Сообщается, что Касап после убийства родителей якобы планировал убить Трампа в рамках заговора с целью свержения правительства и "спасения белой расы". По версии федеральной власти, подросток мог убить родителей, чтобы получить "финансовые средства и независимость" для реализации дальнейшего плана.

В ходе расследования был обнаружен антисемитский манифест на три страницы, который восхвалял главаря нацистов Адольфа Гитлера. В нем же была инструкция по изготовлению бомб.

"ДА здравствует ГИТЛЕР, ДА здравствует БЕЛАЯ РАСА, ДА здравствует ПОБЕДА... Что касается того, почему именно Трамп, я думаю, это довольно очевидно. Избавление от президента и, возможно, вице-президента гарантированно принесет некоторый хаос", – говорится в одном из отрывков документа, сказано в заявлении ФБР.

Сообщается, что в телефоне задержанного нашли материалы, связанные с "Орденом девяти углов" – сетью лиц, которые придерживаются "неонацистских расово мотивированных экстремистских взглядов".

Также правоохранители якобы обнаружили сообщения на русском языке в TikTok и Telegram. В мессенджерах подросток описывал план по убийству родителей и заявлял о приверженности неонацистским, расово мотивированным экстремистским группам.

Сейчас подросток находится под стражей с правом залога в размере $1 млн. 7 мая состоится суд, где задержанный должен признать себя виновным.

Сообщается, что под присягой он рассказал о связях с "другими сторонами", с которыми обсуждал план убить президента США и свергнуть правительство. Также он частично мог оплатить БпЛА и взрывчатку, которые должен был использовать как "оружие массового поражения" во время атаки.

В заявлении ФБР сказано, что подросток рассказал о плане убить родителей однокласснику. Также утверждается, что он ему сообщил, что якобы обсуждал с человеком в России план убийства Трампа и свержения власти. После совершения задуманного подросток якобы собирался сбежать из США в Украину.

"Значит, находясь в Украине, я смогу жить нормальной жизнью? Даже когда выяснится, что я это сделал?", – якобы написано от имени Касапа в одном из сообщений в мессенджере.