Підлітка у США підозрюють у вбивстві батьків та підготовці замаху на Трампа – фото

За даними слідства, затриманий нібито збирався втекти до України після скоєного

Микита Касап (Фото: Scripps News Milwaukee)

У Вісконсіні 17-річного підлітка звинувачують у вбивстві батьків. За версією слідства, він зробив це в рамках плану щодо вбивства президента США Дональда Трампа та повалення влади, повідомляють CNN і The Washington Post з посиланням на заяву ФБР від 13 квітня.

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Микиті Касапу висунули дев'ять звинувачень: два у вбивстві першого ступеня, два в прихованні трупів, крадіжці та інші звинувачення у зв'язку зі смертю його матері Тетяни Касап та вітчима Дональда Майєра.

Микита Ксап (Фото: Waukesha county sheriff's department)

Повідомляється, що тіла батьків були знайдені 28 лютого у стані сильного розкладання у будинку сім'ї в Уокеші, передмісті Мілуокі. Трупи виявили після того, як мати вітчима запросила перевірку соціального забезпечення в будинку. Співробітники школи запросили аналогічну перевірку, оскільки Касап не відвідував школу близько двох тижнів.

За версією слідства, підліток застрелив батьків 11 лютого і жив із їхніми тілами кілька тижнів, а потім втік на позашляховику вітчима. Він прихопив з дому близько $14 000, паспорти, телефони та гаманці батьків, револьвер Magnum та собаку.

Підлітка заарештували під час зупинки на дорозі у Канзасі невдовзі після виявлення тіл його батьків.

Повідомляється, що Касап після вбивства батьків нібито планував убити Трампа в рамках змови з метою повалення уряду та "порятунку білої раси". За версією федеральної влади, підліток міг вбити батьків, щоб отримати "фінансові кошти та незалежність" для реалізації подальшого плану.

У ході розслідування було виявлено антисемітський маніфест на три сторінки, який вихваляв ватажка нацистів Адольфа Гітлера. У ньому ж була інструкція з виготовлення бомб.

"ХАЙ живе ГІТЛЕР, ХАЙ живе БІЛА РАСА, ХАЙ живе ПЕРЕМОГА... Що стосується того, чому саме Трамп, я думаю, це досить очевидно. Позбавлення від президента і, можливо, віцепрезидента гарантовано принесе деякий хаос", – йдеться в одному з уривків документа, сказано в заяві ФБР.

Повідомляється, що у телефоні затриманого знайшли матеріали, пов'язані з "Орденом дев'яти кутів" – мережею осіб, які дотримуються "неонацистських расово мотивованих екстремістських поглядів".

Також правоохоронці нібито виявили повідомлення російською мовою у TikTok та Telegram. У месенджерах підліток описував план убивства батьків і заявляв про прихильність неонацистським, расово мотивованим екстремістським групам.

Наразі підліток перебуває під вартою з правом застави у розмірі $1 млн. 7 травня відбудеться суд, де затриманий має визнати себе винним.

Повідомляється, що під присягою він розповів про зв'язки з "іншими сторонами", з якими обговорював план убити президента США та повалити уряд. Також він частково міг сплатити БпЛА та вибухівку, які мав використовувати як "зброю масової поразки" під час атаки.

У заяві ФБР сказано, що підліток розповів про план вбити батьків однокласнику. Також стверджується, що він йому повідомив, що нібито обговорював із людиною в Росії план убивства Трампа та повалення влади. Після задуманого підліток нібито збирався втекти зі США в Україну.

"Отже, перебуваючи в Україні, я зможу жити нормальним життям? Навіть коли з'ясується, що я це зробив?", – нібито написано від імені Касапа в одному із повідомлень у месенджері.