У Бельгії вбили українку та її шестирічну доньку. У злочині зізнався 16-річний син жертви

У бельгійському селі Хаасроде виявили тіла українки Лілії та її шестирічної доньки Анни. У вбивстві зізнався їхній родич

Місце події (Фото: VRT NWS)

У бельгійському селі Хаасроде 6 червня виявили мертвими двох українок – 46-річну жінку та її шестирічну доньку: спочатку їм було завдано ножових поранень, а потім спалили тіла у будинку. У вбивстві зізнався 16-річний син жертви, передає мовник VRT.

Вранці 6 червня місцеві жителі помітили дим із вікна одного з будинків у Хаасроде, який раніше належав місцевому священнику, а нині надавався муніципалітетом для проживання українських біженців.

Пожежники ліквідували займання й виявили всередині тіла двох осіб – українки Лілії та її шестирічної доньки Анни.

Як з’ясувалося пізніше, жінка була вже мертва до приїзду рятувальників. Медики намагалися врятувати дитину, але марно – вона також загинула. На тілах обох виявили численні ножові поранення.

У скоєнні злочину після п'ятигодинного допиту зізнався 16-річний підліток – він завдав смертельних поранень матері та молодшій сестрі, а потім підпалив будинок. Після цього хлопець спокійно пішов до школи, зазначають журналісти.

Його мотиви поки що залишаються невідомими. 8 червня він має постати перед ювенальним судом.