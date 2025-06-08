У Бельгії вбили українку та її шестирічну доньку. У злочині зізнався 16-річний син жертви
У бельгійському селі Хаасроде 6 червня виявили мертвими двох українок – 46-річну жінку та її шестирічну доньку: спочатку їм було завдано ножових поранень, а потім спалили тіла у будинку. У вбивстві зізнався 16-річний син жертви, передає мовник VRT.
Вранці 6 червня місцеві жителі помітили дим із вікна одного з будинків у Хаасроде, який раніше належав місцевому священнику, а нині надавався муніципалітетом для проживання українських біженців.
Пожежники ліквідували займання й виявили всередині тіла двох осіб – українки Лілії та її шестирічної доньки Анни.
Як з’ясувалося пізніше, жінка була вже мертва до приїзду рятувальників. Медики намагалися врятувати дитину, але марно – вона також загинула. На тілах обох виявили численні ножові поранення.
У скоєнні злочину після п'ятигодинного допиту зізнався 16-річний підліток – він завдав смертельних поранень матері та молодшій сестрі, а потім підпалив будинок. Після цього хлопець спокійно пішов до школи, зазначають журналісти.
Його мотиви поки що залишаються невідомими. 8 червня він має постати перед ювенальним судом.
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