Вбивство трьох людей у Швеції. Поліція затримала 16-річного підозрюваного
Поліція Швеції затримала 16-річного хлопця, якого підозрюють у стрільбі 29 квітня у місті Упсала. Про це повідомила прокуратура Швеції, передає Reuters.
"Ведеться розслідування. Зараз ми збираємо інформацію, поліція проводить поквартирні обходи та опитує свідків. Крім того, вивчаються мобільні телефони та інші вилучені матеріали", – йдеться у повідомленні відомства.
За інформацією шведської поліції, трьом загиблим в результаті стрілянини в перукарні від 15 до 20 років. І всі вони були ціллю стрільця. Правоохоронці на пресконференції заявили, що поки що рано говорити про те, чи пов'язана стрілянина з діяльністю банди, але це одна з версій і відпрацьовується вона "особливо інтенсивно"
За словами поліцейських, подія не пов'язана з Вальпургієвою ніччю та масштабними святкуваннями на честь неї, а є "окремою подією".
Як повідомляє SVT News, підозрюваний підліток був поміщений у "будинок з догляду та проживання" (ймовірно, інтернат) близько трьох тижнів тому. Але за кілька днів втік і вважався зниклим до моменту арешту.
Минулого тижня адміністративним судом було ухвалено рішення взяти підлітка під опіку. Але соціальні служби не змогли з ним зв'язатися.
Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер прокоментував інформацію
"Якщо це так, то це вписується в добре знайому нам схему: дітей вербують та забирають із будинків-інтернатів або інших державних установ по догляду за неповнолітніми", – розповів він.
Стрілянина відбулася в місті Упсала, за 60 кілометрів на північ від столиці Стокгольма. За інформацією медіа, ймовірний стрілець зник з місця на самокаті.
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