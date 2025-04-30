Вбивство трьох людей у Швеції. Поліція затримала 16-річного підозрюваного

Стрільба у Швеції (Фото: EPA/FREDRIK SANDBERG)

Поліція Швеції затримала 16-річного хлопця, якого підозрюють у стрільбі 29 квітня у місті Упсала. Про це повідомила прокуратура Швеції, передає Reuters.

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"Ведеться розслідування. Зараз ми збираємо інформацію, поліція проводить поквартирні обходи та опитує свідків. Крім того, вивчаються мобільні телефони та інші вилучені матеріали", – йдеться у повідомленні відомства.

За інформацією шведської поліції, трьом загиблим в результаті стрілянини в перукарні від 15 до 20 років. І всі вони були ціллю стрільця. Правоохоронці на пресконференції заявили, що поки що рано говорити про те, чи пов'язана стрілянина з діяльністю банди, але це одна з версій і відпрацьовується вона "особливо інтенсивно"

За словами поліцейських, подія не пов'язана з Вальпургієвою ніччю та масштабними святкуваннями на честь неї, а є "окремою подією".

Як повідомляє SVT News, підозрюваний підліток був поміщений у "будинок з догляду та проживання" (ймовірно, інтернат) близько трьох тижнів тому. Але за кілька днів втік і вважався зниклим до моменту арешту.

Минулого тижня адміністративним судом було ухвалено рішення взяти підлітка під опіку. Але соціальні служби не змогли з ним зв'язатися.

Міністр юстиції Гуннар Стрьоммер прокоментував інформацію

"Якщо це так, то це вписується в добре знайому нам схему: дітей вербують та забирають із будинків-інтернатів або інших державних установ по догляду за неповнолітніми", – розповів він.

Стрілянина відбулася в місті Упсала, за 60 кілометрів на північ від столиці Стокгольма. За інформацією медіа, ймовірний стрілець зник з місця на самокаті.