Убийство трех человек в Швеции. Полиция задержала 16-летнего подозреваемого
Полиция Швеции задержала 16-летнего парня, которого подозревают в стрельбе 29 апреля в городе Уппсала. Об этом сообщила прокуратура Швеции, передает Reuters.
"Ведется расследование. Сейчас мы собираем информацию, полиция проводит поквартирные обходы и опрашивает свидетелей. Кроме того, изучаются мобильные телефоны и другие изъятые материалы", – сказано в сообщении ведомства.
По информации шведской полиции, трем погибшим в результате стрельбы в парикмахерской от 15 до 20 лет. И все они были целью стрелка. Правоохранители на пресс-конференции заявили, что пока рано говорить о том, связана ли стрельба с деятельностью банды, но это одна из версий и отрабатывается она "особенно интенсивно"
По словам полицейских, происшествие не связано с Вальпургиевой ночью и масштабными празднованиями в честь нее, а является "отдельным событием".
Как сообщает SVT News, подозреваемый подросток был помещен в "дом по уходу и проживанию" (вероятно, интернат) около трех недель назад. Но через несколько дней сбежал и числился пропавшим без вести до момента ареста.
На прошлой неделе административным судом было принято решение взять подростка под опеку. Но социальные службы не смогли с ним связаться.
Министр юстиции Гуннар Стрёммер прокомментировал информацию
"Если это так, то это вписывается в хорошо знакомую нам схему: детей вербуют и забирают из домов-интернатов или других государственных учреждений по уходу за несовершеннолетними", – рассказал он.
Стрельба произошла в городе Уппсала, в 60 километрах к северу от столицы Стокгольма. По информации медиа, вероятный стрелок скрылся с места на самокате.
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