Убийство трех человек в Швеции. Полиция задержала 16-летнего подозреваемого

По данным SVT News, подросток две недели назад сбежал из интерната

Стрельба в Швеции (Фото: EPA/FREDRIK SANDBERG)

Полиция Швеции задержала 16-летнего парня, которого подозревают в стрельбе 29 апреля в городе Уппсала. Об этом сообщила прокуратура Швеции, передает Reuters.

"Ведется расследование. Сейчас мы собираем информацию, полиция проводит поквартирные обходы и опрашивает свидетелей. Кроме того, изучаются мобильные телефоны и другие изъятые материалы", – сказано в сообщении ведомства.

По информации шведской полиции, трем погибшим в результате стрельбы в парикмахерской от 15 до 20 лет. И все они были целью стрелка. Правоохранители на пресс-конференции заявили, что пока рано говорить о том, связана ли стрельба с деятельностью банды, но это одна из версий и отрабатывается она "особенно интенсивно"

По словам полицейских, происшествие не связано с Вальпургиевой ночью и масштабными празднованиями в честь нее, а является "отдельным событием".

Как сообщает SVT News, подозреваемый подросток был помещен в "дом по уходу и проживанию" (вероятно, интернат) около трех недель назад. Но через несколько дней сбежал и числился пропавшим без вести до момента ареста.

На прошлой неделе административным судом было принято решение взять подростка под опеку. Но социальные службы не смогли с ним связаться.

Министр юстиции Гуннар Стрёммер прокомментировал информацию

"Если это так, то это вписывается в хорошо знакомую нам схему: детей вербуют и забирают из домов-интернатов или других государственных учреждений по уходу за несовершеннолетними", – рассказал он.

Стрельба произошла в городе Уппсала, в 60 километрах к северу от столицы Стокгольма. По информации медиа, вероятный стрелок скрылся с места на самокате.