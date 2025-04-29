В Швеции произошла стрельба, погибли три человека: полиция ищет стрелка

По информации местного медиа SVT, стрелок мог скрыться с места на электросамокате

Кадры с места (Фото:EPA/FREDRIK SANDBERG)

В Швеции в городе Уппсала, в 60 километрах к северу от столицы Стокгольма, произошла стрельба. Погибли три человека, сообщают в полиции.

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Правоохранители начали расследование инцидента как убийства, устанавливаются личности погибших. Возбуждено так называемое "особое дело" в связи с актом насилия.

Сообщение о выстрелах недалеко площади Ваксала в центре Уппсалы начали поступать в полицию около 17:04 во вторник, 29 апреля. У нескольких человек были обнаружены травмы, указывающие на огнестрельные ранения. Была оцеплена территория, полиция начала проверку.

По информации шведской телекомпании SVT, преступник якобы скрылся с места преступления на электросамокате. Полиция прочесывает территорию с помощью патрулей с собаками и беспилотников.

Как сообщает TV4 Nyheterna, выстрелы произошли в парикмахерской в ​​центре Уппсалы. Человек, работающий недалеко от места происшествия, рассказал, что слышал не менее шести выстрелов.

Министр юстиции Швеции Гуннар Стрёммер охарактеризовал инцидент как "чрезвычайно серьёзный".

"В центре Уппсалы произошел жестокий акт насилия. Полиция подтвердила гибель трех человек. Это произошло в то же время, когда по всей Уппсале начались Вальпургиевы выходные. Произошедшее чрезвычайно серьезно", – сказал он и подчеркнул, что находится в тесном контакте с полицией и внимательно следит за развитием событий.