У Швеції сталася стрілянина, загинули троє людей: поліція шукає стрільця

За інформацією місцевого медіа SVT, стрілець міг втекти з місця на електросамокаті

Кадри з місця (Фото: EPA/FREDRIK SANDBERG)

У Швеції в місті Уппсала, що за 60 кілометрів на північ від столиці Стокгольма, сталася стрілянина. Загинули троє людей, повідомляють у поліції.

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Правоохоронці розпочали розслідування інциденту як вбивства, встановлюються особи загиблих. Порушено так звану "особливу справу" у зв'язку з актом насильства.

Повідомлення про постріли неподалік від площі Ваксала в центрі Уппсали почали надходити в поліцію близько 17:04 (18:04 за Києвом) у вівторок, 29 квітня. У кількох людей було виявлено травми, що вказували на вогнепальні поранення. Було оточено територію, поліція розпочала перевірку.

За інформацією шведської телекомпанії SVT, злочинець нібито втік з місця злочину на електросамокаті. Поліція прочісує територію за допомогою патрулів із собаками та безпілотників.

Як повідомляє TV4 Nyheterna, постріли сталися у перукарні в центрі Уппсали. Людина, яка працює неподалік від місця події, розповіла, що чула не менше шести пострілів.

Міністр юстиції Швеції Гуннар Стрьоммер схарактеризував інцидент як "надзвичайно серйозний".

"У центрі Уппсали відбувся жорстокий акт насильства. Поліція підтвердила загибель трьох людей. Це сталося в той самий час, коли по всій Уппсалі почалися Вальпургієві вихідні. Надзвичайно серйозна подія", – сказав він і підкреслив, що перебуває в тісному контакті з поліцією та уважно стежить за розвитком подій.