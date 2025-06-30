В Німеччині підліток зізнався у вбивстві українки та її маленької доньки

Підозрюваний у злочині також є українцем, але невідомо, чи був він знайомий із жертвою

Німецька поліція (Ілюстративне фото: recklinghausen.polizei)

16-річний українець здався поліції, зізнавшись у вбивстві 32-річної жінки та її півторарічної доньки в Дорстені, Північний Рейн-Вестфалія. Жертви виявилися українками, які жили у Німеччині. Про це повідомляє Головне управління поліції Реклінгхаузена.

Тіла жінки та її доньки було знайдено вранці 29 червня на лісовій стежці. Результати розтину підтвердили, що смерть була насильницькою.

Слідчі дії на місці злочину тривали до вечора. В цей час сюди прийшов 16-річний українець, який також проживає в Дорстені, та зізнався у причетності до злочину. Його було заарештовано.

Поліція не повідомляє про можливі мотиви вбивства. Також невідомо, чи були знайомі жертви та підозрюваний. Розслідування триває.

За декілька днів до цього випадку на тому ж місці було скоєно напад на іншу жінку із однорічною дитиною. Наразі поліція не знайшла зв'язку між двома інцидентами та вважає, що в першому випадку йшлося про спробу пограбування. Тоді жінка з дитиною не постраждали.