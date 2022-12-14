В Германии заговорщики планировали убийство Шольца. Их лидер встречался с россиянами — NYT
В Германии участники группы, которая планировала государственный переворот, собирались убить канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом расследования.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
В ходе рейдов правоохранители ФРГ конфисковали около 40 единиц огнестрельного оружия и тысячи патронов. Также были найдены более 100 договоров о неразглашении, в которых подписанты клянутся хранить в тайне планы группы заговорщиков.
План предполагал штурм Бундестага, арест парламентариев, а также убийство Шольца — многие из договоров были подписаны с признанием того, что нарушение их молчания должно караться смертью.
Принц Генрих XIII Ройсс, которого называют главой заговора, имеет связи с российским консульством в Лейпциге — он дважды посещал учреждение, где якобы встречался с дипломатами РФ, один из визитов произошел в июне.
Российское консульство в Лейпциге не ответило на запросы о комментариях, но на прошлой неделе российские официальные лица отрицали какую-либо причастность к заговорщикам, называя это внутренним делом Германии.
- С утра 7 декабря немецкие спецслужбы провели обыски более 130 домов и квартир по всей Германии и арестовали 25 лиц, которых подозревают в подготовке государственного переворота. В заговоре участвовали представители древнего дворянского рода, бывший член парламента, а также экс-командир спецназа бундесвера.
- По данным МВД Германии, все вместе эти группы насчитывают около 23 000 человек, однако только небольшая их часть может считаться экстремистами.
- Германия заявила о намерении стать гарантом европейской безопасности в связи с глобальными переменами, к которым привела полномасштабная война России против Украины, сказал Шольц.
Читайте также: 130 обысков. Как "граждане Рейха" планировали переворот в Германии и при чем здесь Россия
Комментарии