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В гибридной войне невозможна победа старого типа - замглавы МО

В гибридной войне невозможна победа старого типа - замглавы МО - Фото
Алина Фролова (фото - пресс-служба Мининформполитики)
20.11.2019, 12:53

"Поднять флаг над штабом врага" не получится, говорит заместитель министра обороны Алина Фролова

В гибридной войне невозможна победа старого типа - "поднять флаг над штабом врага". Об этом рассказала в интервью Радио Свобода замглавы Минобороны Алина Фролова.

"В гибридной войне победа тоже гибридная. И она, прежде всего, заключается во внутреннем укреплении, консолидации и развитии, в четком понимании целей и путей их достижения", - сказала она.

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Бывший советник министра информационной политики, Фролова напомнила, что так называемая доктрина Герасимова (начальник Генштаба ВС РФ, - ред.) о методах ведения гибридной войны указывает, что 3/4 - это информационный компонент или экономическое влияние, и только 1/4 - это применение военной силы.

По ее словам, враг воспринимает информационное поле, как поле битвы, и Минобороны также должно противостоять России в этом компоненте - по крайней мере, внутри Вооруженных Сил Украины.

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гибридная война Алина Фролова
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