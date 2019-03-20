Санкции вносят раскол между Путиным и олигархами России - Госдеп

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Санкции США против России уже создали "трещины между олигархами и Кремлем". Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Пейман в интервью Голосу Америки.

"Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли близкие к Кремлю российские олигархи, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении", - отметил он.

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По словам дипломата, у США возникло "замечательное трансатлантическое единство с европейскими партнерами".

"Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось… Поэтому, по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России, санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение", - подчеркнул Пейман.

15 марта 2019 года США объявили о расширении санкций против России.