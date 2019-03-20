Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
20.03.2019, 09:44

Санкции вносят раскол между Путиным и олигархами России - Госдеп

Санкции вносят раскол между Путиным и олигархами России - Госдеп - Фото
Фото: depositphotos.com

Дэвид Пейман отметил, что "по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России санкции будут усиливаться"

Реклама
Реклама

Санкции США против России уже создали "трещины между олигархами и Кремлем". Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США Дэвид Пейман в интервью Голосу Америки.

"Огромные издержки, которые, благодаря нам, понесли близкие к Кремлю российские олигархи, создали трещины в отношениях в России и между олигархами и Кремлем. Кроме того, мы вводим эти санкции не только для повышения издержек, но и для того, чтобы вызвать изменения в поведении", - отметил он.

Реклама

По словам дипломата, у США возникло "замечательное трансатлантическое единство с европейскими партнерами".

"Оно было уже в 2014 году. Сейчас уже не 2014 год. Злонамеренное поведение России активизировалось… Поэтому, по мере активизации злонамеренного поведения со стороны России, санкции будут усиливаться, и мы будем выступать совместно с нашими европейскими партнерами, чтобы наши санкции дали мультипликативный эффект и оказывалось достаточно сильное давление на Россию, чтобы она несла ответственность за свое злонамеренное поведение", - подчеркнул Пейман.

15 марта 2019 года  США объявили о расширении санкций против России

Отправить:
Распечатать:
Теги: Россия, госдеп, санкции сша, Дэвид Пейман
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 