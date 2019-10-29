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В Госпогранслужбе ответили оккупантам по туристам в Крыму

В Госпогранслужбе ответили оккупантам по туристам в Крыму - Фото
Фото: dpsu.gov.ua
29.10.2019, 13:58

Госпогранслужба отметила, что цифрами оккупанты манипулируют не впервые

Оккупанты в Крыму снова манипулируют данными об украинских туристах, к которым приписывают и жителей полуострова. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Заявление о том, что "более миллиона туристов из материковой части Украины посетили оккупированный Крым" - является полной ерундой. Данные полностью совпадают с общей статистикой пересечения всеми гражданами админграниц с временно оккупированной территорией именно в направлении полуострова. Причем отдыхающими, оккупанты в этом случае считают тех, кто просто возвращается домой, едет навестить родственников", - подчеркнули в пресс-службе.

Госпогранслужбе отметили, что цифрами оккупанты манипулируют не впервые. "Исходя из их заявлений, в Крыму количество "туристов" постоянно меняется. В июле 2019 года они сообщали о 200 000 отдыхающих из Украины с начала года (за аналогичный период 2018-го эта цифра составляла 800 000 человек), а уже через месяц – 800 000, а сейчас уже более миллиона", - объяснили в пресс-службе.

Ранее оккупанты в Крыму заявили, что якобы среди иностранных туристов, которые посетили полуостров в этом году, в основном украинцы.

  • 3 сентября сообщалось, что спецслужбы РФ совершают незаконные задержания украинцев во время пересечения админграницы с территорией оккупированного Крыма. 
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Крым госпогранслужба туристы
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