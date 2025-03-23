В Греции ищут уцелевших с лодки, перевозившей мигрантов – погиб человек
Береговая охрана Греции продолжает искать в море уцелевших с лодки, которая перевозила мигрантов в страну. Об этом сообщает греческое медиа Kathimerini.
Поиском занимается патрульный корабль.
Восемнадцать выживших были найдены вечером 22 марта на греческом острове Фармаконисе, неподалеку от турецкого побережья в юго-восточной части Эгейского моря.
19 человек, которого нашли без сознания, умер, сообщил медиа представитель береговой охраны.
По ее словам, троих несовершеннолетних доставили в детскую больницу Афин, двое находятся в тяжелом состоянии.
Чиновница отметила, что нет четкой информации о других пропавших без вести. Власти еще не допросили уцелевших, оставшихся на Фармаконисе.
- В июне 2024-го у побережья Йемена затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли 49 человек.