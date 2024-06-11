У побережья Йемена затонула лодка с мигрантами: 49 человек погибли, 140 пропали без вести

Более 70 человек удалось спасти, сообщила Международная организация по миграции ООН

Иллюстративное фото: EPA

У побережья Йемена затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли 49 человек, еще 140 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщило издание Time со ссылкой на Международную организацию по миграции ООН.

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По информации организации, лодка перевозила около 260 сомалийцев и эфиопов от северного побережья Сомали через Аденский залив. Она затонула 10 июня у южного побережья Йемена.

Поисковые работы продолжаются, и на данный момент удалось спасти 71 человека. Среди погибших 31 женщина и шестеро детей, отметили в организации.

Time напомнило, что Йемен является основным маршрутом для мигрантов из Восточной Африки и Африканского Рога, которые пытаются добраться до стран Персидского залива для поиска работы. Несмотря на почти десятилетнюю гражданскую войну в Йемене, количество ежегодно прибывающих мигрантов возросло втрое с 2021 по 2023 год – примерно с 27 000 до более 90 000.

15 апреля в китайском городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду, 12 из них погибли.

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