В Китае перевернулась самодельная экскурсионная лодка – 12 человек погибли: фото

Лодку собственноручно сделали местные жители и не оборудовали спасательными кругами и жилетами

Флаг Китая (Фото: ресурс КНР)

В китайском городе Циньхуандао в провинции Хэбэй перевернулась лодка, в результате чего 31 человек упал в воду, 12 человек погибли. Об этом сообщает агентство Xinhua.

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Сразу после инцидента журналистам стало известно о шести пропавших без вести.

Впоследствии их нашли целыми и невредимыми, 12 человек погибли, заявляет Xinhua.

Предварительное расследование свидетельствует, что лодка использовалась для экскурсий. Его собственноручно сделали местные жители и не оборудовали спасательными кругами и жилетами.

Владельца лодки задержала полиция, продолжается расследование.

Фото: CHINA CENTRUAL TELEVISION

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