У Китаї перекинувся саморобний екскурсійний човен – 12 людей загинули: фото

Човен власноруч зробили місцеві жителі й не обладнали рятувальними кругами і жилетами

Прапор Китаю (Фото: ресурс КНР)

У китайському місті Ціньхуандао в провінції Хебей перекинувся човен, у результаті чого 31 людина впала у воду, 12 людей загинули. Про це повідомляє агентство Xinhua.

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Одразу після інциденту журналістам стало відомо про шістьох зниклих безвісти.

Згодом їх знайшли цілими та неушкодженими, водночас 12 людей загинули, заявляє Xinhua.

Попереднє розслідування свідчить, що човен використовувався для екскурсій. Його власноруч зробили місцеві жителі й не обладнали рятувальними кругами і жилетами.

Власника човна затримала поліція, триває розслідування.

Фото: CHINA CENTRUAL TELEVISION

11 лютого 2024 року стало відомо, що нігерійський бізнесмен Герберт Вігве, співзасновник і гендиректор найбільшого в країні Access Bank, загинув в авіакатастрофі у США.

29 березня повідомлялося, що у Польщі, тікаючи від поліції, в ДТП загинув 18-річний українець.

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