Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами: 49 людей загинули, ще 140 зникли безвісти

Ілюстративне фото: EPA

Біля узбережжя Ємену затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинули 49 людей, ще 140 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомила Міжнародна організація з міграції ООН.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією організації, човен перевозив близько 260 сомалійців та ефіопів від північного узбережжя Сомалі через Аденську затоку. Він затонув 10 червня біля південного узбережжя Ємену.

Пошукові роботи тривають, і наразі вдалося врятувати 71 особу. Серед загиблих 31 жінка і шестеро дітей, зазначили в організації.

Ємен є основним маршрутом для мігрантів зі Східної Африки та Африканського Рогу, які намагаються дістатися до країн Перської затоки для пошуку роботи. Попри майже десятирічну громадянську війну в Ємені, кількість мігрантів, які прибувають щороку, зросла втричі з 2021 до 2023 року – приблизно з 27 000 до понад 90 000.

15 квітня у китайському місті Ціньхуандао у провінції Хебей перекинувся човен, внаслідок чого 31 людина впала у воду, 12 з них загинули.

Читайте також: Трьох польських військових поранили мігранти на кордоні з Білоруссю – відео